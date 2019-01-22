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Чубайс капитулировал перед Захаровой 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась принять «капитуляцию» главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Он объявил о ней в ходе заочной перепалки, возникшей после заявлений бывшего высокопоставленного чиновника на Гайдаровском форуме. Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных и бедной страной.
Комментируя эти слова, Захарова в соцсетях назвала Россию «богатейшей страной» и посоветовала политику самому следить за своей работой и предложила ему самому ответить на вопрос, почему «в богатой стране люди живут бедно». В ответ Чубайс напомнил, что не занимает государственных должностей уже более 20 лет. Глава «Роснано» заявил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось.
Мария Захарова назвала этот ответ «пошлым» и призналась, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью». В продолжении дискуссии Чубайс отметил, что Захарова «подменила» дату начала своей работы на дату начала экономического кризиса в стране, передает RT. «Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!», — написал он в фейсбуке.
Мария Захарова поправила оппонента, напомнив, что начала «работу чиновником» в 1998 году, то есть не 15, как написал Чубайс, а 20 лет назад. «Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я „подменяю даты“, — отреагировал она на замечание главы „Роснано“.
Глава „Политической экспертной группы“ Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что эта дискуссия свидетельствует о том, что Захарова может уйти в политику из дипломатии.
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Другое , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Константин Калачев , Роснано , МИД
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