Чубайс капитулировал перед Захаровой

Комментируя эти слова, Захарова в соцсетях назвала Россию «богатейшей страной» и посоветовала политику самому следить за своей работой и предложила ему самому ответить на вопрос, почему «в богатой стране люди живут бедно». В ответ Чубайс напомнил, что не занимает государственных должностей уже более 20 лет. Глава «Роснано» заявил, что за время его работы в правительстве состояние российской экономики улучшилось.

Мария Захарова назвала этот ответ «пошлым» и призналась, что вспоминает этот период истории страны «с дрожью». В продолжении дискуссии Чубайс отметил, что Захарова «подменила» дату начала своей работы на дату начала экономического кризиса в стране, передает RT. «Поэтому — заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!», — написал он в фейсбуке.

Мария Захарова поправила оппонента, напомнив, что начала «работу чиновником» в 1998 году, то есть не 15, как написал Чубайс, а 20 лет назад. «Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я „подменяю даты“, — отреагировал она на замечание главы „Роснано“.