В Чечне обосновали списание долгов за газ

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров объяснил журналистам причины решения о списании долгов местных жителей за газ. В интервью радиостанции «Говорит Москва» министр сделал отсылку к событиям 90-ых — начала 2000-ых годов.

Как подчеркнул Умаров, Чечня не могла пользоваться газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже». Таким образом, как передаёт RT, республика не должна погашать задолженность, которая образовалась в ходе конфликта, сделал вывод министр. Пот его словам, в данном случае надо говорить о «справедливости», а не о неких эксклюзивных правах у жителей республики.

Ранее стало известно, что районный суд Грозного принял решение потребовать от «Газпрома» списать долги населения Чеченской Республики за газ в объёме свыше 9 миллиардов рублей. Концерн собирается опротестовать этот вердикт.