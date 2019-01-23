Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сбербанке предсказали потери мировой экономики от кибератак к 2022 году 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости. Потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь в 2022 году 8-10 триллионов долларов, если ситуация не поменяется, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В ноябре в ЦБ РФ заявляли, что в настоящее время видят тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются.
"Каков тренд с точки зрения ущерба от кибератак для мировой и российской экономики? К сожалению, мы прогнозируем тенденцию на последующий рост. К 2022 году мы видим, что если ситуация не поменяется, то эта цифра может достигнуть 8-10 триллионов долларов. В России мы прогнозировали потери в размере 1,3 триллиона рублей (по итогам 2018 года — ред.)", — сказал Кузнецов, выступая на панельной сессии «Русского дома» в рамках форума в Давосе.
По данным ЦБ, число целевых атак хакеров на российские банки за первое полугодие 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72. При этом хакеры за первые восемь месяцев прошлого года провели 20 успешных целевых атак на российские банки, в результате кредитные организации потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя 2017 года.
Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, теперь оценка выросла. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в 2018 году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с 2017 годом.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
Другое , Политика , Экономика , Станислав Кузнецов , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости , Давос , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос229
Названа дата потепления в Москве8
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ45
Россия показала миру «подозрительную ракету»111
На Западе доказали бессмысленность претензий Киева на Крым338
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
05:54
Названа дата потепления в Москве
Погода Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение