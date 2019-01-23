В Сбербанке предсказали потери мировой экономики от кибератак к 2022 году

В ноябре в ЦБ РФ заявляли, что в настоящее время видят тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются.

"Каков тренд с точки зрения ущерба от кибератак для мировой и российской экономики? К сожалению, мы прогнозируем тенденцию на последующий рост. К 2022 году мы видим, что если ситуация не поменяется, то эта цифра может достигнуть 8-10 триллионов долларов. В России мы прогнозировали потери в размере 1,3 триллиона рублей (по итогам 2018 года — ред.)", — сказал Кузнецов, выступая на панельной сессии «Русского дома» в рамках форума в Давосе.

По данным ЦБ, число целевых атак хакеров на российские банки за первое полугодие 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72. При этом хакеры за первые восемь месяцев прошлого года провели 20 успешных целевых атак на российские банки, в результате кредитные организации потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя 2017 года.

Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, теперь оценка выросла. В начале лета он отмечал, что количество кибератак на российский банковский сектор в 2018 году выросло примерно в 1,5-1,8 раза по сравнению с 2017 годом.