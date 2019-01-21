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Собянин пригласил москвичей на «Благотворительный день» на ВДНХ 

Москва24 + ещё 6 21 января 2019
Фото: Москва24
Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в «Благотворительном дне». Акция пройдет на ВДНХ 26 января, написал мэр в своем микроблоге в Twitter.
Мэр напомнил, что в столице действуют десятки благотворительных программ и акций, в том числе «Семья помогает семье». «Поможем подготовиться к школьному балу» и «Дерево желания». «Они всегда находят отклик среди горожан и компаний», — подчеркнул Собянин.
"26 января на ВДНХ пройдет «Благотворительный день», подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите!", — обратился к горожанам мэр.
Как отметил Собянин, все средства от продажи билетов и мероприятий на площадках «Города зимы» поступят в благотворительный фонд Константина Хабенского, фонды «Вера» и «Я есть!».
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