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«Путешественница в бикини» погибла в ущелье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Гуляющая по горам и фотографирующаяся там в разных купальниках 36-летняя жительница Тайбэя У Цзиюнь погибла после падение в ущелье Тайваня.
Спутниковый телефон позволил женщине вызвать спасателей после падения примерно с 20-метровой высоты в одном из ущелий национального заповедника «Юйшань». Самостоятельно передвигаться она не могла в результате полученных травм, передает РИА «Новости» со ссылкой на пожарное управление уезда Наньтоу.
Погодные условия не позволили вызвать вертолеты, поэтому спасатели выдвинулись искать пострадавшую пешком. Спасателей женщина не дождалась: пролежав на дне ущелья более 40 часов, она умерла от переохлаждения. Ее тело обнаружили в понедельник днем.
По информации Центрального информационного агентства Тайваня, У Цзиюнь собиралась подниматься по тропе Батунгуань с 11 до 24 января. При этом спасатели отметили, что женщина не являлась профессиональным альпинистом и не имела разрешения восходить на горы такой высоты (Юйшань возвышается на 3 тыс. 592 метра над уровнем моря).
У жительницы Тайбэя было хобби: она забиралась на горы и фотографировалась там в разных купальниках. По ее словам, впервые такое случилось после проигранного спора. Однако позже женщина успела совершить почти сотню восхождений и надеть 97 купальников за четыре года.
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