Глава Приднестровья обсудил с Козаком приднестровское урегулирование

В сообщении уточняется, что отдельное внимание было уделено состоявшемуся накануне открытию представительства ПМР в Москве (фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье).

»Участники встречи сошлись во мнении, что представительство является важным элементом практической реализации внешнеполитических задач на стратегическом направлении развития сотрудничества с Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Красносельский и Козак уделили внимание ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. В числе приоритетных задач в рамках текущей повестки диалога обозначена необходимость налаживания межбанковского взаимодействия.

Глава Приднестровья выразил особую признательность руководству РФ за поддержку миротворческой операции на берегах Днестра. Обсуждались и другие темы, значимые для укрепления и развития приднестровско-российских взаимоотношений. Собеседники считают двусторонние контакты продуктивными. Они условились продолжать конструктивное сотрудничество.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.