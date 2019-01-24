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Глава Приднестровья обсудил с Козаком приднестровское урегулирование 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
ТИРАСПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обсудил с заместителем председателя правительства РФ, специальным представителем президента по торгово-экономическим связям с Молдавией Дмитрием Козаком вопросы сотрудничества и приднестровское урегулирование, сообщила в среду пресс-служба главы ПМР.
В сообщении уточняется, что отдельное внимание было уделено состоявшемуся накануне открытию представительства ПМР в Москве (фонд развития социальных и культурных связей «Приднестровье).
»Участники встречи сошлись во мнении, что представительство является важным элементом практической реализации внешнеполитических задач на стратегическом направлении развития сотрудничества с Российской Федерацией", — говорится в сообщении.
Красносельский и Козак уделили внимание ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. В числе приоритетных задач в рамках текущей повестки диалога обозначена необходимость налаживания межбанковского взаимодействия.
Глава Приднестровья выразил особую признательность руководству РФ за поддержку миротворческой операции на берегах Днестра. Обсуждались и другие темы, значимые для укрепления и развития приднестровско-российских взаимоотношений. Собеседники считают двусторонние контакты продуктивными. Они условились продолжать конструктивное сотрудничество.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Другое , Вадим Красносельский , Дмитрий Козак , Правительство РФ , РИА Новости , Молдова , Москва
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