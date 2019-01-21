Эксперт прокомментировал изменение позиции Японии по южным Курилам 

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ понимает нереалистичность передачи японцам Кунашира и Итурупа, в этом смысле позиция Токио изменилась в пользу большего компромисса с Москвой, заявил РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стрельцов.
Ранее информационное агентство Киодо сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи.
"Позиция Япония была высказана еще в ноябре прошлого года о том, чтобы решать проблему мирного договора на основе декларации 1956 года, в которой как раз говорится о передаче этих двух островов Японии. В этом смысле Абэ занимает последовательную позицию, подтверждая, что уже было озвучено на саммите "большой двадцатки" в Сингапуре", — напомнил Стрельцов.
Однако, по его словам, у Токио всегда была позиция, что передача двух островов является промежуточным этапом на пути решения этого вопроса и в дальнейшем Япония должна настаивать на продолжении территориальных переговоров с Россией с тем, чтобы решить вопрос окончательно в связи с двумя оставшимся островами — Кунаширом и Итурупом.
"Сейчас, как я понимаю, Абэ такую цель не ставит, понимая, что это (передача Японии Кунашира и Итурупа) нереалистично. В этом японская позиция изменилась в пользу большего компромисса с Россией. Наверное, в этом и заключается заявление Абэ. Насколько Япония полностью готова отказаться от требования по поводу двух островов, пока еще неясно", — заявил эксперт.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
14 января в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".