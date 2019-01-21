Эксперт прокомментировал изменение позиции Японии по южным Курилам

Ранее информационное агентство Киодо сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией , если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи.

"Позиция Япония была высказана еще в ноябре прошлого года о том, чтобы решать проблему мирного договора на основе декларации 1956 года, в которой как раз говорится о передаче этих двух островов Японии. В этом смысле Абэ занимает последовательную позицию, подтверждая, что уже было озвучено на саммите "большой двадцатки" в Сингапуре ", — напомнил Стрельцов.

Однако, по его словам, у Токио всегда была позиция, что передача двух островов является промежуточным этапом на пути решения этого вопроса и в дальнейшем Япония должна настаивать на продолжении территориальных переговоров с Россией с тем, чтобы решить вопрос окончательно в связи с двумя оставшимся островами — Кунаширом и Итурупом.

"Сейчас, как я понимаю, Абэ такую цель не ставит, понимая, что это (передача Японии Кунашира и Итурупа) нереалистично. В этом японская позиция изменилась в пользу большего компромисса с Россией. Наверное, в этом и заключается заявление Абэ. Насколько Япония полностью готова отказаться от требования по поводу двух островов, пока еще неясно", — заявил эксперт.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.