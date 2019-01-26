В Испании нашли тело ребенка, упавшего в колодец 13 января

Испанские спасатели достали тело двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад, сообщает издание Pais.

По данным издания спасители обнаружили тело ребенка в субботу около 1:25 по местному времени (3:25 мск). Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.

Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой почти две недели следила вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.

До последнего не было известно, жив ли ребенок.