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В Испании нашли тело ребенка, упавшего в колодец 13 января 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: © REUTERS / Jon Nazca
Испанские спасатели достали тело двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад, сообщает издание Pais.
По данным издания спасители обнаружили тело ребенка в субботу около 1:25 по местному времени (3:25 мск). Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой почти две недели следила вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.
До последнего не было известно, жив ли ребенок.
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