Где в России можно будет наблюдать полное лунное затмение

21 января 2019 года с 06:34 до 09:51 мск произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России . Затмение в предутренние часы смогут увидеть жители Европейской части России. Условия его видимости будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения. Теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области , вблизи Санкт-Петербурга , в Карелии Мурманской области . Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

При наступлении полного затмения Луна приобретает красноватый или коричневатый оттенок.

Цвет затмения зависит от состояния верхних слоев земной атмосферы, поскольку только прошедший сквозь нее свет освещает Луну во время полного затмения.

Если сравнить снимки полных лунных затмений разных лет, то легко увидеть разницу в цвете. Такие цвета Луна приобретает во время затмений благодаря тому, что синий свет сильнее рассеивается и поглощается атмосферой, чем красный, и в область земной тени в основном проникают красные лучи, поэтому никогда нельзя наблюдать, скажем, синего или зеленого лунного затмения. Степень яркости и окраска Луны во время затмения зависит от состава верхних слоев земной атмосферы их чистоты и прозрачности.

В 5:36 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 6:34 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — это начало частного затмения; в это время уже хорошо будет видно потемнение западного лунного лимба. Луна начнет погружение в тень Земли.

В 7:41 мск Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В этот момент Луна может приобрести красный/темно-красный или коричневый оттенок. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

В 8:12 мск наступает максимальная фаза полного затмения — Луна окажется вблизи центра земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) спутника максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (63 минуты).

В 8:44 мск Луна начинает выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 9:51 мск Луна полностью выходит из земной тени — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.

В 10:48 мск Луна полностью выходит из земной полутени. Затмение закончится.

Если погодные условия не позволят наблюдать за затмением, можно посмотреть одну из множества трансляций. Так, например, онлайн-обсерватория Slooh начнет трансляцию затмения в 3:30 мск.

«Мы покажем затмение в прямом эфире, чтобы люди со всего мира, независимо от их географического положения, могли на него посмотреть», — отмечает астроном Пэйдж Годфри.

Интерактивный научный музей «Эксплораториум» в Сан-Франциско проведет трансляцию на фейсбуке. Она начнется в то же время, что и трансляция Slooh.

Также будет работать The Virtual Telescope Project — сервис наблюдения за небесными телами, созданный итальянским астрономом Джанлукой Маси. Транслировать затмение будет и Обсерватория Гриффита в Лос-Анджелесе.

Следующее затмение Луны будет частным и произойдет 16 июля 2019 года. Несмотря на то, что в российских северных широтах полная Луна поднимается летом не так уж высоко над южным горизонтом, условия видимости второго лунного затмения будут для россиян очень удобными для наблюдения, особенно около полуночи в европейской части страны.