Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП. Об этом сообщает CNN.

97-летний герцог Эдинбургский, не использующий ремень безопасности, был сфотографирован в новом Land Rover неподалеку от Сандрингемского дворца в Норфолке . В местной полиции заявили, что водителю в этой связи «были даны подходящие советы» — стандартная процедура при получении снимков с подобными правонарушениями.

При этом официального комментария от Букингемского дворца пока не поступало.

19 января сообщалось, что за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности заметили Елизавету II.

Принц попал в аварию возле поместья Сандрингем в восточной Англии 17 января. Он выезжал с проселочной дороги на главную, когда в него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства.

В Британии нет верхней возрастной границы для управления машиной, но после 70 лет права необходимо обновлять раз в три года. Езда без пристегнутого ремня безопасности в стране считается нарушением закона. За это полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей). При этом королева обладает полным иммунитетом к судебному преследованию и не может лишиться прав, но к Филиппу это не относится.