На Украине исключили возможность договориться по Донбассу

Ситуацию в Донбассе не удастся «разрулить», война там может закончиться либо капитуляцией Украины , либо победой, заявил социолог и публицист Игорь Эйдман.

« (Президент России Владимир) Путин не собирается ничего «разруливать», ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) — не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить», — передает его слова УНИАН.

Он добавил, что «ни один гениальный дипломат» не сможет предложить что-то, что было бы способно «разрулить ситуацию в Донбассе».