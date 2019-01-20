Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Врачи махнули рукой на заболевшего Губина
Врачи махнули рукой на заболевшего Губина

На Украине исключили возможность договориться по Донбассу 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Ситуацию в Донбассе не удастся «разрулить», война там может закончиться либо капитуляцией Украины, либо победой, заявил социолог и публицист Игорь Эйдман.
« (Президент России Владимир) Путин не собирается ничего «разруливать», ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) — не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить», — передает его слова УНИАН.
Он добавил, что «ни один гениальный дипломат» не сможет предложить что-то, что было бы способно «разрулить ситуацию в Донбассе».
Ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что нельзя верить обещаниям украинских политиков о возможности скорейшего установления мира в Донбассе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине нашли доказательство стрельбы снайперов по майдановцам Глава «Почты России» объяснил происхождение дорогой квартиры Невозможно представить китайского Солженицына
Другое , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль предупредил Абэ376
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет414
«Я не думала, что это зайдет так далеко»153
США показали свой эсминец в Черном море17
Пленный украинский военный выдал планы Киева694
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение