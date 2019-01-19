Архивы членов группы «Гражданская оборона» выставят на торги

Редкие фото, документы, письма и рукописи членов российской музыкальной группы «Гражданская оборона» выставят на торги 24 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

«Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы «Гражданская оборона», — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании», — указывается в тексте.

По мнению представителей аукционного дома, архив 1980-2000-х годов представляет собой коллекционную ценность, стартовая цена лота составляет 340-350 тыс. рублей.

В ноябре стало известно, что частный аэродром малой авиации Поповка в 10 км от Омска назовут именем музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.