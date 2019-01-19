Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архивы членов группы «Гражданская оборона» выставят на торги 

RT на русском + ещё 11 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Редкие фото, документы, письма и рукописи членов российской музыкальной группы «Гражданская оборона» выставят на торги 24 января, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».
«Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы «Гражданская оборона», — один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании», — указывается в тексте.
По мнению представителей аукционного дома, архив 1980-2000-х годов представляет собой коллекционную ценность, стартовая цена лота составляет 340-350 тыс. рублей.
В ноябре стало известно, что частный аэродром малой авиации Поповка в 10 км от Омска назовут именем музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.
RT на русском: последние новости
Премьер-министр Баварии стал новым главой ХСС Германии Роспотребнадзор рассказал о качестве водопроводной воды в Петербурге В Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
Другое , Егор Летов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси238
США нанесли «сокрушительный удар» по России406
Путин окунулся в проруби на Крещение154
Пранкеры не смогли дозвониться Путину1
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»64
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
00:53
Партнерству NASA и России поставили диагноз
Наука и техника Статьи
02:21
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение