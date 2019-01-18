Российская певица похвалила французских врачей за высокий профессионализм.
Российская исполнительница, лидер группы «Ночные снайперы», которая была госпитализирована во Франции, записала для своих поклонников видеообращение из больницы. На записи певица сообщает, что с ней все в порядке.
«Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому, что очень люблю кататься на лыжах. У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть во мне. А Франция — хорошая страна. Недаром я люблю Францию и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила. Силища. Берегите себя», — сказала исполнительница.
Видеообращение Арбенина выложила на своей странице в социальной сети Instagram, однако вскоре запись была удалена.
Ранее PR-директор Дианы Арбениной Мария Кохель сообщила, что певица попала в больницу из-за сердечного приступа. По ее словам, в настоящее время состояние лидера «Ночных снайперов» стабилизировалось, угрозы для жизни нет.