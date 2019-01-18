Арбенина обратилась к фанатам из французской больницы после сердечного приступа

Российская певица похвалила французских врачей за высокий профессионализм.

Российская исполнительница, лидер группы «Ночные снайперы», которая была госпитализирована во Франции , записала для своих поклонников видеообращение из больницы. На записи певица сообщает, что с ней все в порядке.

«Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому, что очень люблю кататься на лыжах. У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть во мне. А Франция — хорошая страна. Недаром я люблю Францию и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила. Силища. Берегите себя», — сказала исполнительница.

Видеообращение Арбенина выложила на своей странице в социальной сети Instagram, однако вскоре запись была удалена.

Ранее PR-директор Дианы Арбениной Мария Кохель сообщила, что певица попала в больницу из-за сердечного приступа. По ее словам, в настоящее время состояние лидера «Ночных снайперов» стабилизировалось, угрозы для жизни нет.