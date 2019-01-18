Экс-солистка группы «Мираж» обижена, что ее не снимают в «Голубых огоньках»

В начале 90-х, когда СССР уже был на грани распада, имя Натальи Гулькиной гремело на всю страну и регулярно входило в топы наряду с такими величинами, как Алла Пугачева Ирина Аллегрова . Однако сегодня артистка редкий гость не только на радио, но и телеэфирах.

Сама солистка легендарного «Миража» отмечает, что выступает много и у нее есть своя армия поклонников. Несмотря на то, что ее хиты многие относят к «ретро», Гулькину на фестивали этой категории радио компании не приглашают. Такая позиция певицу несколько удивляет, но она с юмором к этом относится, шутя, что, по всей видимости, не вписывается в формат.

А вот на телевидение Наталья действительно обижена. Последний раз она появлялась в эфире программы «Я худею!» в качестве ведущей три год назад. А вот на «Голубых огоньках» артистка не была много лет. Гулькина возмущена подобным положением дел, так как фанаты постоянно спрашивают, почему она там не появляется. Она считает, что зритель вправе сам выбирать, кого слушать вместо навязываемых ему артистов.