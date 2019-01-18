Уральский депутат назвал коллегу «тупорылым»

Женщина является педагогом, директором школы в посёлке Белокаменный. Однако это не мешает ей оскорблять и унижать коллег, если у них другая точка зрения.

В суд на Таниди подал депутат Шабанов, которого она назвала «тупорылым», сообщает «Росбалт»