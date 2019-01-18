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Уральский депутат назвал коллегу «тупорылым» 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Ридус
Депутат думы города Асбест в Свердловской области от «Единой России» Елена Таниди оштрафована на тысячу рублей за публичное оскорбление коллеги на заседании представительного органа власти. По словам другой чиновницы Натальи Крыловой, Таниди часто ведёт себя «как натуральный гопник».
Женщина является педагогом, директором школы в посёлке Белокаменный. Однако это не мешает ей оскорблять и унижать коллег, если у них другая точка зрения.
В суд на Таниди подал депутат Шабанов, которого она назвала «тупорылым», сообщает «Росбалт».
Ранее News.ru писал, что предприниматель Олег Дерипаска счёл оскорбительным высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова о его бизнесе и потребовал один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск о взыскании средств он подал в Тверской суд Москвы.
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Другое , Геннадий Зюганов , Олег Дерипаска , Единая Россия , КПРФ , Росбалт , Асбест , Свердловская Область
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