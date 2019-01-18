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Сипягин вынужден был отвечать на вопрос о «не очень компетентных» замах 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отчитываясь о ста днях у власти на пресс-конференции во Владимире губернатор Владимир Сипягин рассказал о команде профессионалов, которых он набрал в администрацию, передает ИА «Политика сегодня».
В зале заметили, что не у всех из них безупречная биография.
— Вроде не очень компетентные люди, — усомнился репортер Пятого канала. — Например, Александр Байер.
— Кто? Еще раз повторите фамилию, — попросил Сипягин. — Байер, ваш зам по ЖКХ.
— Какие-то факты по неуплате налогов, я не в курсе. Результаты скажут сами за себя, — предложил подождать Сипягин.
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