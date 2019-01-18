Сипягин вынужден был отвечать на вопрос о «не очень компетентных» замах

Отчитываясь о ста днях у власти на пресс-конференции во Владимире губернатор Владимир Сипягин рассказал о команде профессионалов, которых он набрал в администрацию, передает ИА «Политика сегодня».

В зале заметили, что не у всех из них безупречная биография.

— Вроде не очень компетентные люди, — усомнился репортер Пятого канала. — Например, Александр Байер

— Кто? Еще раз повторите фамилию, — попросил Сипягин. — Байер, ваш зам по ЖКХ.

— Какие-то факты по неуплате налогов, я не в курсе. Результаты скажут сами за себя, — предложил подождать Сипягин.