История создания и характеристики бомбардировщика Су-34

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 января 2019 года два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в Хабаровском крае . Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается. Столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре

Редакция ТАСС — ДОСЬЕ подготовила материал о самолете Су-34.

Основные сведения

Первый полет Су-34 состоялся 13 апреля 1990 года (опытный экземпляр Т-10В-1 пилотировал заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Иванов ), самолет поступил в опытную эксплуатацию в декабре 2006 года, на вооружение принят 20 марта 2014 года.

Самолет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с дополнительным передним горизонтальным оперением, среднерасположенным трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным оперением, двумя двигателями АЛ-31Ф в хвостовой части фюзеляжа и трехопорным убираемым шасси.

Экипаж — два человека, летчик и штурман размещаются рядом в бронированной кабине. По данным из открытых источников, длина самолета — 23,3 м, высота — 6,4 м, размах крыла — 14,7 м. Практический потолок — 14 тыс. 650 м. Дальность полета — 4,5 тыс. км без дозаправки, — 7 тыс. км с дозаправкой; боевой радиус действия — до 1,1 тыс. км. Взлетный вес 45,1 т., максимальный вес боевой нагрузки — 8 т. Самолет способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч.

Вооружение

Вооружен пушкой калибра 30 мм, на 12 узлах подвески может нести авиационные ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разных типов, неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы.

В феврале 2012 года Минобороны заключило контракт на поставку российским вооруженным силам 92 экземпляров Су-34. Первые два из них НАЗ передал ВВС в декабре 2013 года, далее, по данным открытых источников, поступили партии из 18 (2014), 18 (2015), 16 (2016), 16 (2017) и 12 (2018) единиц. Ожидается, что к 2020 году Су-34 полностью заменят в составе ВКС бомбардировщики Су-24.

Общее количество построенных Су-34 (включая семь опытных и предсерийных образцов), в декабре 2018 года составляло 126 единиц.