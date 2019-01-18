Сын Нагиева расстроился из-за фото отца без штанов

«У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть»?» — написал в комментариях к одной из фотографий Кирилл Нагиев.

«КП» отмечает, что эта запись набрала пять тысяч лайков и 424 ответных комментария.

Сам Дмитрий Нагиев под одной из фотографий написал, что «бесконечно можно смотреть на три вещи»: текущую воду, горящий огонь и на него без штанов. По данным «КП», некоторые пользователи решили, что актер «иссяк», поэтому начал пиариться таким способом, или поспорил с кем-то на желание и проиграл.

Удалив снимки, Нагиев опубликовал селфи. В подписи к нему он отметил, что реакция пользователей ему понравилась.

«И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится», — написал актер.

В комментариях к новому посту подписчики актера попросили вернуть фото в трусах.