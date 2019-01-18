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Реставрацию фонтана «Дружбы народов» окончат весной 

Вечерняя Москва + ещё 7 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», расположенных в столице, продолжается.
Работы начались в октябре прошлого года.
Планируется, что реставрация фонтанов будет окончена весной.
— С момента своего открытия фонтан «Дружба народов», безусловно являющийся главным идейным символом ВДНХ, ни разу не был закрыт на ремонт — более полувека его запускали каждую весну, — говорится в заявлении руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
На официальном портале мэра Москвы уточняется, что фонтаны, чей вид обновят, жители города увидят с открытием сезона.
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