Реставрацию фонтана «Дружбы народов» окончат весной

Реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», расположенных в столице, продолжается.

Работы начались в октябре прошлого года.

Планируется, что реставрация фонтанов будет окончена весной.

— С момента своего открытия фонтан «Дружба народов», безусловно являющийся главным идейным символом ВДНХ, ни разу не был закрыт на ремонт — более полувека его запускали каждую весну, — говорится в заявлении руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

На официальном портале мэра Москвы уточняется, что фонтаны, чей вид обновят, жители города увидят с открытием сезона.