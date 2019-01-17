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Цифровая маркировка «взвинтит» цены на сигареты 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Цифровизация маркировки табачной продукции приведет к подорожанию сигарет в рознице, рассказала «Лайфу» аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
В рамках эксперимента смена бумажных акцизных и специальных марок на пачках сигарет на цифровые началась в России в январе 2018 года.
«Эксперимент показал, что цифровая маркировка способна полностью прийти на замену акцизным маркам», — рассказала Венера Шайдуллина из Финансового университета при правительстве.
По ее словам, по результатам эксперимента был составлен отчет, который уже отправлен в Федеральную налоговую службу.
Ранее планировалось, что игроки рынка табака (импортеры, производители и розничные продавцы) должны будут зарегистрироваться в системе цифровой маркировки к 1 марта, а сама она станет обязательной с 1 июля.
«Маркировка сигарет — дорогостоящий проект», — отметил Максим Курганский из «Бритиш Американ Тобакко Россия».
По его словам, компания потратила на цифровизацию маркировки миллиард рублей в 2018 году, а в 2019-м это потребует еще примерно столько же.
Илона Миртова из «Империал Тобакко» считает, что эти расходы, а также те, что возникнут в связи с подорожанием самой марки (бумажная обходится производителям в 15 копеек, цифровая — в 50 копеек), будут компенсированы табачными компаниями за счет роста цен на продукцию.
«Скорее всего, продукция начнет дорожать уже этой весной», — отметила Анна Бодрова, спрогнозировав рост цен примерно на два рубля.
Комментарии
Другое , Анна Бодрова , Федеральная налоговая служба , Финансовый университет
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