Цифровая маркировка «взвинтит» цены на сигареты

Цифровизация маркировки табачной продукции приведет к подорожанию сигарет в рознице, рассказала «Лайфу» аналитик «Альпари» Анна Бодрова

В рамках эксперимента смена бумажных акцизных и специальных марок на пачках сигарет на цифровые началась в России в январе 2018 года.

«Эксперимент показал, что цифровая маркировка способна полностью прийти на замену акцизным маркам», — рассказала Венера Шайдуллина из Финансового университета при правительстве.

По ее словам, по результатам эксперимента был составлен отчет, который уже отправлен в Федеральную налоговую службу

Ранее планировалось, что игроки рынка табака (импортеры, производители и розничные продавцы) должны будут зарегистрироваться в системе цифровой маркировки к 1 марта, а сама она станет обязательной с 1 июля.

«Маркировка сигарет — дорогостоящий проект», — отметил Максим Курганский из «Бритиш Американ Тобакко Россия».

По его словам, компания потратила на цифровизацию маркировки миллиард рублей в 2018 году, а в 2019-м это потребует еще примерно столько же.

Илона Миртова из «Империал Тобакко» считает, что эти расходы, а также те, что возникнут в связи с подорожанием самой марки (бумажная обходится производителям в 15 копеек, цифровая — в 50 копеек), будут компенсированы табачными компаниями за счет роста цен на продукцию.