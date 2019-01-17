Последний участник «секс-тренинга» Лесли и Рыбки покинет Таиланд вечером 

БАНГКОК, 17 янв — РИА Новости. Александр Мартышевский, последний фигурант дела о нелегальном "секс-тренинге" Александра Кириллова (Алекса Лесли), все ещё остающийся в Таиланде, будет депортирован из королевства вечером в четверг, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
"Для Мартышевского уже куплен билет на сегодняшний вечерний рейс, так что он покинет Таиланд сегодня вечером", — сообщил агентству дипломат.
"Задержка с его депортацией была связана именно с отсутствием авиабилета, из-за этого он не смог улететь вместе со всеми остальными гражданами России и Белоруссии, осуждёнными на условные сроки наказания по этому делу, которые были депортированы днем", — добавил консул.
В Таиланде при депортации авиабилет для депортируемого приобретают его родственники или друзья по согласованию с иммиграционной полицией.
Мартышевский был арестован в Таиланде в феврале прошлого года вместе с Алексом Лесли (Александром Кирилловым), Настей Рыбкой (Анастасия Вашукевич) и ещё пятью участниками нелегального "секс-тренинга" в одной из гостиниц Паттайи.
Восемь россиян и белорусов, арестованных по этому делу, провели почти десять месяцев в таиландской следственной тюрьме.
Пятнадцатого января Мартышевский вместе со всеми остальными подсудимыми по этому делу признал себя виновным в соучастии в создании преступного сообщества, предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничестве, и был приговорен судом к условному сроку наказания. Приговор открыл путь для депортации осужденных в страны их гражданства.
Семь фигурантов дела были депортированы из Таиланда днем в четверг и вылетели регулярным авиарейсом в Москву.