Последний участник «секс-тренинга» Лесли и Рыбки покинет Таиланд вечером

"Для Мартышевского уже куплен билет на сегодняшний вечерний рейс, так что он покинет Таиланд сегодня вечером", — сообщил агентству дипломат.

"Задержка с его депортацией была связана именно с отсутствием авиабилета, из-за этого он не смог улететь вместе со всеми остальными гражданами России и Белоруссии, осуждёнными на условные сроки наказания по этому делу, которые были депортированы днем", — добавил консул.

В Таиланде при депортации авиабилет для депортируемого приобретают его родственники или друзья по согласованию с иммиграционной полицией.

Мартышевский был арестован в Таиланде в феврале прошлого года вместе с Алексом Лесли (Александром Кирилловым), Настей Рыбкой (Анастасия Вашукевич) и ещё пятью участниками нелегального "секс-тренинга" в одной из гостиниц Паттайи.

Восемь россиян и белорусов, арестованных по этому делу, провели почти десять месяцев в таиландской следственной тюрьме.

Пятнадцатого января Мартышевский вместе со всеми остальными подсудимыми по этому делу признал себя виновным в соучастии в создании преступного сообщества, предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничестве, и был приговорен судом к условному сроку наказания. Приговор открыл путь для депортации осужденных в страны их гражданства.

Семь фигурантов дела были депортированы из Таиланда днем в четверг и вылетели регулярным авиарейсом в Москву.