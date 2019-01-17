Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток-2» уже не остановить

Реализацию проекта «Северный поток-2» уже никто и никто не остановит, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, если даже немецкие компании прекратят сотрудничество с российскими из-за санкций США Москва сможет довести дело до конца самостоятельно.

ТАСС. "Никто не остановит [проект]", — приводит слова главы МИД

Маас добавил, что выход из проекта немецких компаний «не приведет к тому, что проект не будет осуществляться», но может иметь негативный эффект: в этом случае никто не будет вправе как-либо влиять на решения по сохранению транзита газа из России через Украину.

Министр добавил, что в его полномочия не входит указывать дипломатам на то, чем они должны заниматься. Таким образом он прокомментировал информацию о рассылке с угрозами санкций, которую сделал в адрес немецких компаний посол США в ФРГ Ричард Гренелл.