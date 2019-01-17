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Германия сделала объявление по Керченскому проливу
Германия сделала объявление по Керченскому проливу

Глава МИД ФРГ заявил, что «Северный поток-2» уже не остановить 

Российская Газета + ещё 16 15 часов назад
Фото: Вести Экономика
Реализацию проекта «Северный поток-2» уже никто и никто не остановит, уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, если даже немецкие компании прекратят сотрудничество с российскими из-за санкций США, Москва сможет довести дело до конца самостоятельно.
"Никто не остановит [проект]", — приводит слова главы МИД ТАСС.
Маас добавил, что выход из проекта немецких компаний «не приведет к тому, что проект не будет осуществляться», но может иметь негативный эффект: в этом случае никто не будет вправе как-либо влиять на решения по сохранению транзита газа из России через Украину.
Министр добавил, что в его полномочия не входит указывать дипломатам на то, чем они должны заниматься. Таким образом он прокомментировал информацию о рассылке с угрозами санкций, которую сделал в адрес немецких компаний посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
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Другое , В мире , Европа , Политика , Экономика , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва , США
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