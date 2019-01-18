КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не считает строительство «Северного потока — 2» политическим проектом.
"Что касается нашей активности относительно «Северного потока», мы не считаем это политическим проектом, а проектом, в который вовлечены много европейских предприятий, не только из Германии", — заявил Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу. Пресс-конференцию транслировали в прямом эфире.
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток — 2» как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.