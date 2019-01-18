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В «Аптекарском огороде» расцвели мексиканский кактус «рыбья кость» и кактус-орхидея 

Южное Бутово + ещё 4 1 час назад
Фото: Южное Бутово
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели мексиканский кактус «рыбья кость» и кактус-орхидея. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Эффектные кактус-орхидея (гибридный эпифиллум), ароматный мексиканский кактус «рыбья кость» (эпифиллум угловатый), алоэ, каланхоэ, рипсалис и крассулы расцвели на Фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде». Все эти растения можно увидеть в Суккулентной оранжерее.
О. Архипова уточнила, что цветение кактуса-орхидеи и кактуса «рыбья кость» продлится как минимум до 20 января 2019 г.
Кактусы-орхидеи, или эпикактусы, или гибридные эпифиллумы — обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. В коллекции «Аптекарского огорода» представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 г. более 20 сортов и более пяти видов.
Кактус «рыбья кость», или кактус-зигзаг, или эпифиллум угловатый — кактус из Мексики с душистыми цветками и вкусными плодами, по виду похожими на киви, а по вкусу на крыжовник.
Фото взято: http://kaktus-sukkulent.ru/wp-content/uploads/2017/11/2-21-800x518.jpg
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