В «Аптекарском огороде» расцвели мексиканский кактус «рыбья кость» и кактус-орхидея

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели мексиканский кактус «рыбья кость» и кактус-орхидея. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Эффектные кактус-орхидея (гибридный эпифиллум), ароматный мексиканский кактус «рыбья кость» (эпифиллум угловатый), алоэ, каланхоэ, рипсалис и крассулы расцвели на Фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в «Аптекарском огороде». Все эти растения можно увидеть в Суккулентной оранжерее.

О. Архипова уточнила, что цветение кактуса-орхидеи и кактуса «рыбья кость» продлится как минимум до 20 января 2019 г.

Кактусы-орхидеи, или эпикактусы, или гибридные эпифиллумы — обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. В коллекции «Аптекарского огорода» представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 г. более 20 сортов и более пяти видов.

Кактус «рыбья кость», или кактус-зигзаг, или эпифиллум угловатый — кактус из Мексики с душистыми цветками и вкусными плодами, по виду похожими на киви, а по вкусу на крыжовник.

Фото взято: http://kaktus-sukkulent.ru/wp-content/uploads/2017/11/2-21-800x518.jpg