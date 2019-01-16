На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»

"Но мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью перерабатывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП "Антонов" уже в этом году, для того чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия", — сказал Омельченко.

По его словам, проблема замены существующих в самолете комплектующих является для производителя очень острой, поэтому Украина налаживает сотрудничество с международными компаниями, которые производят авиационную технику.

"Поэтому, конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать", — констатировал представитель "Укроборонпрома".

Ан-124 "Руслан" — советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. До 1994 года в Киеве было построено 17 машин, Ульяновским авиационно-промышленным комплексом в период с 1985 по 1995 годы было построено 33 Ан-124.

Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. При этом за 2016—2018 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолёта