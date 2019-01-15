Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США потребовали уничтожить российские ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вашингтон остался разочарован переговорами с Россией по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон, текст распространен американским постпредством при ООН в Женеве.
По ее словам, встреча была неудовлетворительной, поскольку Москва продолжает нарушать договор и не подготовила объяснение, как собирается вернуться к его полному соблюдению. «Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить нарушающие договор ракетные системы», — заявила дипломат.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь, также заявил, что «продвижения вперед нет», передает РИА Новости. По его словам, позиция США застыла на месте, их требования к России не содержат конкретики, что в итоге не позволяет рассчитывать на сближение подходов.
Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу на основе равноправия и без ультиматумов, однако Вашингтон не хочет конструктивно воспринимать предложения российской стороны. Рябков добавил, что Россия предложила провести новую встречу, но пока США не подтвердили готовность в ней участвовать.
Межведомственные российско-американские консультации по ДРСМД состоялись в Женеве 15 января. Это были первые переговоры с того момента, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.
После заявления американского лидера госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Последние новости
Настю Рыбку осудили Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с запада и востока Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Комментарии
Другое , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня13
Китай готов довести войну с Америкой до первой крови100
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе101
«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог580
Российскую певицу на Багамах покусала акула71
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение