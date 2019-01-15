Как российский бизнесмен хотел возродить империю в Полинезии

Российская империя исчезла в начале 1917 года, после отречения от престола последнего императора Николая II . Победа большевиков в Гражданской войне закрепила ситуацию. Но есть люди, которым не терпится возродить империю. Желательно — в тёплых странах.

Решительное «нет»

В начале 2017 года государство Кирибати отказало в аренде и передаче суверенитета над тремя островами российскому политику и предпринимателю Антону Бакову . Лидер Монархической партии России хотел возродить на островах Романовскую империю. Баков подошёл серьёзно — был проработан бизнес-план строительства гостиниц и иной туристической инфраструктуры, объявлен тендер на выбор подрядчика.

Переговоры с властями Кирибати шли несколько лет и сначала чаша весов склонялась в пользу Бакова, но в итоге ему было отказано. Хотя Антон Баков предлагал инвестировать в Кирибати около $350 млн Стоит отметить, что сам Баков отнюдь не метил на императорский трон. В качестве государя рассматривается Карл Эмих Николаус Фридрих Герман цу Лейнинген, правнук великого князя Кирилла Владимировича — двоюродного брата Николая II. К нынешним представителям двух враждующих ветвей «Дома Романовых» с их претензиями Антон Баков относится прохладно.

Неудача не остановила монархиста: в декабре 2017 года заявил, что достигнуто соглашение о размещении «Романовской империи» на искусственном острове у побережья Гамбии. Африканское государство, якобы, стало первым в мире, признавшем империю. Предполагалось, что остров будет взят в аренду на 6 лет, ежегодная арендная плата — $10 млн Канцелярия президента Гамбии Адамы Бэрроу официально опровергла эту информацию, признав подпись генерального секретаря Дауды Фадера на меморандуме о признании их страной «Романовской империи» подделкой. Правительство Гамбии вообще отрицает, что шли переговоры о признании, более того, предложение Антона Бакова об аренде острова было отклонено из-за того, что «Романовская империя — ненастоящее государство».

Монархические грёзы

Создать «Романовскую империю» Баков задумал в 2012 году, сразу после организации Монархической партии России. Собственных денег у «империи» нет, а вот паспорта с подданством уже распространяются. Точное количество подданных «Романовской империи» неизвестно, но в Екатеринбурге, откуда родом Баков, паспорта пользуются спросом, правда, скорее, как некая диковинка, нежели всерьёз.

Ряд экспертов, не пожелавших видеть своё имя в печати, считает, что «Романовская империя» для Бакова — коммерческий проект. Получи «империя» воплощение, можно было бы организовать оффшор, оказывать услуги по размещению онлайн-казино, торговать паспортами, чеканить коллекционные и сувенирные монеты, выпускать марки и так далее — словом, весь набор, которым промышляют многие небольшие государства Тихого океана, Африки, Юго-Восточной Азии. Да и новая туристическая достопримечательность не помешает.