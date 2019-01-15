Экс-глава «Правого сектора» порассуждал о третьем Майдане

Отвечая на вопрос, в каком случае экс-лидер «Правого сектора» «подорвется и поведет людей в Киев на третий Майдан», Ярош указал, что такое произойдет «в случае капитуляции» Украины . «Если государство сдадут России на их условиях: в языковой политике, культурной, экономической. В таком случае шины, конечно, уже никто не будет жечь. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать. Но это нежелательный вариант, потому что Россия этим снова воспользуется», — объяснил он.

Также в беседе была затронута тема президентских выборов на Украине. Ярош признался, что симпатизирует Руслану Кошулинскому, заместителю главы партии «Свобода». «Я за то, чтобы он победил. Если националисты объединят финансовые и медиа ресурсы, то даже у него шанс есть», — сказал он.

К присутствию в электоральных рейтингах шоумена Владимира Зеленского и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука Ярош относится отрицательно. «Это признак недоразвитости нашей политической системы. Во время войны играть такими вещами, как судьба государства, нежелательно», — объяснил свою позицию Ярош.

Кроме того, бывший лидер «Правого сектора» высказался о Юлии Тимошенко , которая является фаворитом предвыборной гонки. «Она, как по мне, один из немногих „мужчин“ в украинской политике, поэтому, в принципе, я могу представить [Тимошенко в роли главнокомандующего]. Во время войны управлять обороной, силовым блоком должны мужчины. Но в истории Украины была княгиня Ольга, которая эффективно защищала земли. Все может быть», — заявил Ярош, подчеркнувший, что УДА будет подчиняться приказам Тимошенко, если та одержит победу на выборах.

Выдвигать свою кандидатуру Ярош не собирается.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок, однако пока не объявил о своем решении. Согласно результатам опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» и опубликованного 10 января, нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента. На пятом месте с 11,1 процента расположился Анатолий Гриценко