Столичные районы получат неповторимый облик

Горожане продолжают обращаться к депутатам Мосгордумы с идеями и предложениями о преображении районов столицы по программе «Мой район». Некоторые из них будут воплощены в жизнь уже в этом году.

— Жители районов Северного и Южного Медведкова обратились ко мне с предложением благоустроить сквер «Северная медведица» на улице Шокальского, 33, и общественное пространство на Дежнева, 23, — рассказал «ВМ» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — В прошлом году мы уже обсуждали с москвичами предварительные проекты благоустройства данных территорий. Жители вносили замечания и предложения, и буквально на днях состоятся общественные слушания по уже готовым проектам, которые вошли в программу «Мой район» на 2019 год и будут реализованы этим летом.

Как рассказал зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока, вместе с жителями обсудил проект благоустройства площади Академика Курчатова и небольшого сквера в створе улиц Расплетина и Маршала Бирюзова, расположенные в районе Щукино.

— Импонирует, что городские власти выбрали для программы «Мой район» новый, демократичный формат обсуждения, — сказал Сорока. — Не надо бояться дискутировать, спорить, выслушивать разные взгляды на благоустройство.

Именно в таком обсуждении, мне кажется, и рождаются истинно народные идеи, которые помогут преобразить городские окраины и сделать их максимально функциональными и привлекательными.

В районе Марьина Роща в рамках программы «Моя улица» запланировано благоустройство сквера вдоль улицы Полковая. Проект преображений вместе с жителями обсудил зампредседателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко.

В нем предлагается разделить территорию сквера на несколько зон, в зависимости от активности проведения досуга. Жители уверены: в сквере нужны велодорожки, качели, а также фонтаны. Обновить сквер планируется также в этом году.