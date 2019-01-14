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Миронов воспитывает сына от суррогатной матери 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько лет назад народный артист России Евгений Миронов воспользовался услугами суррогатной матери для того, чтобы стать отцом, сообщает «Экспресс газета». Женщина родила артисту сына Петю.
«Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — цитирует издание слова одного из знакомых артиста, пожелавшего сохранить инкогнито.
По информации автора статьи, 52-летний актёр назвал ребёнка Петром в честь деда по материнской линии. Миронов часто берёт ребенка с собой на работу.
«В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Ему (Миронову) не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту», — пишет журналистка Ольга Белан.
В ребёнке души не чает мама артиста — Тамара Петровна. Пенсионерка давно советовала сыну завести семью, на что Миронов отвечал, что у него «нет свободного времени на то, чтобы создавать ячейку общества».
«Однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством», — цитирует слова женщины «Экспресс газета».
СМИ приписывали Миронову романы с актрисами Анастасией Заворотнюк, Ульяной Лопаткиной. Алёной Бабенкой. Однако эти слухи не нашли подтверждения.
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Другое , Анастасия Заворотнюк , Ульяна Лопаткина , Евгений Миронов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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