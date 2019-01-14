Миронов воспитывает сына от суррогатной матери 

Несколько лет назад народный артист России Евгений Миронов воспользовался услугами суррогатной матери для того, чтобы стать отцом, сообщает «Экспресс газета». Женщина родила артисту сына Петю.
«Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу», — цитирует издание слова одного из знакомых артиста, пожелавшего сохранить инкогнито.
По информации автора статьи, 52-летний актёр назвал ребёнка Петром в честь деда по материнской линии. Миронов часто берёт ребенка с собой на работу.
«В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Ему (Миронову) не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту», — пишет журналистка Ольга Белан.
В ребёнке души не чает мама артиста — Тамара Петровна. Пенсионерка давно советовала сыну завести семью, на что Миронов отвечал, что у него «нет свободного времени на то, чтобы создавать ячейку общества».
«Однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан Богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством», — цитирует слова женщины «Экспресс газета».
СМИ приписывали Миронову романы с актрисами Анастасией Заворотнюк, Ульяной Лопаткиной. Алёной Бабенкой. Однако эти слухи не нашли подтверждения.