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Установлен новый рекорд среди дронов 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Мультикоптер, разработанный британской компанией Productiv, установил новый рекорд продолжительности полета среди дронов на водородном топливе. Как сообщает компания Intelligent Energy, разработавшая силовую установку для аппарата, в ходе испытаний дрон пробыл в воздухе более 70 минут.
Как правило, дроны оснащают электромоторами и литий-ионными аккумуляторами. Такие мультикоптеры обычно не могут похвастаться большой продолжительностью полета. Иногда дроны делают гибридными, оснащая их ДВС: такие аппараты, конечно, летают дольше, хотя и не являются настолько же экологичными. Другой подход, еще менее распространенный, — оснащение дронов водородными топливными элементами: его и применила Productiv.
RACHEL FULL VIDEO from BATCAM on Vimeo.
Дрон Productiv, установивший рекорд, — восьмироторный; он оборудован топливным элементом и баком для водорода. Максимальная взлетная масса мультикоптера — 20 килограммов. Во время испытаний, в ходе которых был установлен рекорд, дрон нагрузили металлическими пластинами общей массой пять килограммов.
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