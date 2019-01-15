Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» + ещё 3 10 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.
На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Леанозово, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Ясенево, Бирюлево Западное и Восточное, Вешняки, Ярославский, Лосиноостровский.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, ул. Свободы, Нижние Мневники, Малая Филевская, Можайском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Ростокинском проезде, на Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, проспекте Мира, ул. Большая Академическая, Руставели.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Савеловский, Беговой, Хамовники, Красносельский. На садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Басманный, Красносельский, Тверской, Хамовники, Якиманка, Замоскворечье.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Кремлевской, Болотной, Москворецкой набережных, ул. Большая Якиманка, Серафимовича, Балчуг, Пятницкая, Новый Арбат, в районе Лубянской площади, на Сретенском, Покровском и Яузском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 13:00 загруженность дорог составит три балла.
Агентство «Москва»: последние новости
Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла Суд отложил до 5 февраля рассмотрение вопроса о конфискации имущества фигуранта дела Д.Захарченко Проверка газового оборудования пройдет в домах Подмосковья с 16 по 24 января
Комментарии
Другое , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарушение протокола на встрече с Путиным, судьба Рыбки и другие события дня13
Китай готов довести войну с Америкой до первой крови100
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе101
«Воздух сделать платным»: россиянам придумали новый налог580
Российскую певицу на Багамах покусала акула71
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:24
Названа ракета-причина раздора России и США
Оружие Армия
03:19
Российскую певицу на Багамах покусала акула
Шоу-бизнес
00:40
В Шереметьево ответили закатившей скандал Лободе
Шоу-бизнес
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:53
Полицейские избили следователей в Уфе
Криминал Происшествия
01:02
Россия разочаровала США
В мире Политика
00:34
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение