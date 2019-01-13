Ученые начали сеанс связи с «Радиоастроном»

Специалисты пытаются связаться с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, очередной сеанс начался.

"Его длительность зависит от успешности сеанса. Обычно они длятся час-два и зависят от объема передаваемой информации", — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что предварительные результаты будут известны сегодня, 13 января, окончательные — в понедельник,14 января.

Ранее сообщалось, что "Радиоастрон" превысил срок работы более чем в два раза.