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Ученые начали сеанс связи с «Радиоастроном» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Специалисты пытаются связаться с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как отмечается, очередной сеанс начался.
"Его длительность зависит от успешности сеанса. Обычно они длятся час-два и зависят от объема передаваемой информации", — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что предварительные результаты будут известны сегодня, 13 января, окончательные — в понедельник,14 января.
Ранее сообщалось, что "Радиоастрон" превысил срок работы более чем в два раза.
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