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Раскрыты планы ликвидированных в Дагестане боевиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ликвидированные в Дагестане боевики планировали организовать атаку на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в субботу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) .
По данным НАК, бандиты, уничтоженные в ходе боестолкновения 11 января, уже опознаны. Установлено, что они занимались вербовкой молодежи в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также оказывали содействие боевикам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году.
Кроме того, как сообщили в комитете, в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Каспийска. «Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях ее членов», — отметили в НАК. Там добавили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за пособничество бандитам и нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Вечером 11 января на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ» трое неизвестных открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться. Боевики были ликвидированы, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал. В машине нападавших были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы.
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Другое , НАК , Исламское государство , МВД , РИА Новости , Республика Дагестан
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