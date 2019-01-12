Весельницкая связала обвинения в США с Браудером

Российский юрист Наталия Весельницкая заявила, что предъявленное ей американскими правоохранительными органами обвинение в воспрепятствовании правосудию было согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером

«У меня четкое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать. И работать против Уильяма Браудера. Я абсолютно уверена, что этот запрет — это согласованные действия офиса окружного прокурора Южного округа с Браудером и его коллегами. Поскольку они прекрасно знают, что я веду также против них дела в двух европейских странах, они там вызваны на допрос», — подчеркнула россиянка.

Она охарактеризовала происходящее как «использование механизма государственного влияния и давления на процессуального оппонента», передает RT.

«Эти действия согласованы между конкретными должностными лицами из офиса Южного округа федерального прокурора и группировкой Браудера, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в других странах против этих людей», — резюмировала юрист.

«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России,

предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора», — говорится в документах суда.

Весельницкая, известная публике в связи со встречей с руководителями предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году, сейчас обвиняется также и по другому делу. Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году.

Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.

Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский , чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн В этой связи представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от США «четких объяснений» выдвинутых против Весельницкой обвинений.

«Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой.

Она добавила, что служебное разбирательство по делу Prevezon Holdings, в связи с которым подозревается Весельницкая, было давно завершено. По словам представителя МИД, власти США пытаются «подвести ее [Весельницкую] под свой пресловутый „закон Магнитского“ и привязать к его смерти в московском СИЗО , но использовавшиеся ими аргументы рассыпались».

Захарова отметила, что Весельницкая «показала лживый характер недостоверных утверждений мошенника-финансиста Уильяма Браудера», положенные в основу «акта Магнитского».

Ранее сам президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд-младший встречался с Весельницкой в отеле Trump Tower с целью получить компромат на Хиллари Клинтон , сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Фейковые новости пишут, абсолютная выдумка, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию про оппонента, полностью легально и постоянно случается в политике — и это никуда дальше не пошло. Я об этом не знал!», — написал глава Белого дома в твиттере.