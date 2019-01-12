Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Российские специалисты частично потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Астрокосмического центра ФИАН академика Николая Кардашева.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — сказал академик.

Он уточнил, что аппарат не работает на прием командной информации, но научные данные от него продолжают поступать.

По словам ученого, ведутся работы по восстановлению двусторонней связи. Он добавил, что попытки восстановить эту связь могут потерпеть неудачу, так как гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

Летные испытания комплекса «Спектр-Р» выполняются в целях проведения фундаментальных астрофизических исследований.