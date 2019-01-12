В двух китайских городах сняты введенные из-за АЧС ограничения на ввоз и вывоз свиней и свинины

Пекин, 12 января / Синьхуа / — Ограничения на перевозку свиней и свинины в два китайских города и из них были сняты после того, как местные власти подтвердили прекращение вспышек африканской чумы свиней /АЧС/. Об этом в пятницу сообщило Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.

По сообщению, город Хуанши пров. Хубэй /Центральный Китай / и город Цзюцзян пров. Цзянси /Восточный Китай/ приняли эффективные меры по блокированию, отбраковке и дезинфекции зараженных вирусом свиней после подтверждения вспышки эпизоотии. При этом никаких новых случаев заболевания не было обнаружено в течение 6 недель подряд.

Вышеуказанное министерство потребовало, чтобы местные органы власти активизировали мониторинг и приняли усиленные меры для предотвращения рецидива этого заболевания среди животных.

Ранее на этой неделе замминистра сельского хозяйства и сельских дел страны Юй Канчжэнь сказал, что в Китае наблюдается тенденция замедления вспышек АЧС. Более того, новые вспышки приняли более спорадический характер и «заболевание в целом находится под контролем».

Африканская чума свиней — острозаразное вирусное заболевание свиней. Оно не передается другим животным и людям.

Первая вспышка АЧС в Китае произошла в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Позже вспышки АЧС были зарегистрированы во многих других административных единицах провинциального уровня.