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В двух китайских городах сняты введенные из-за АЧС ограничения на ввоз и вывоз свиней и свинины 

ИА Синьхуа + ещё 1 12 января 2019
Пекин, 12 января /Синьхуа/ — Ограничения на перевозку свиней и свинины в два китайских города и из них были сняты после того, как местные власти подтвердили прекращение вспышек африканской чумы свиней /АЧС/. Об этом в пятницу сообщило Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР.
По сообщению, город Хуанши пров. Хубэй /Центральный Китай/ и город Цзюцзян пров. Цзянси /Восточный Китай/ приняли эффективные меры по блокированию, отбраковке и дезинфекции зараженных вирусом свиней после подтверждения вспышки эпизоотии. При этом никаких новых случаев заболевания не было обнаружено в течение 6 недель подряд.
Вышеуказанное министерство потребовало, чтобы местные органы власти активизировали мониторинг и приняли усиленные меры для предотвращения рецидива этого заболевания среди животных.
Ранее на этой неделе замминистра сельского хозяйства и сельских дел страны Юй Канчжэнь сказал, что в Китае наблюдается тенденция замедления вспышек АЧС. Более того, новые вспышки приняли более спорадический характер и «заболевание в целом находится под контролем».
Африканская чума свиней — острозаразное вирусное заболевание свиней. Оно не передается другим животным и людям.
Первая вспышка АЧС в Китае произошла в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Позже вспышки АЧС были зарегистрированы во многих других административных единицах провинциального уровня.
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Другое , Минсельхоз , Синьхуа , Китай
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