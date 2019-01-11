Казахский певец Тореали плюнул в рот мальчику, вручившему ему цветы

Скандально известный 26-летний казахский музыкант Торегали Тореали во время своего концерта в Астане плюнул в мальчику лицо, а затем пнул его, когда тот зашел на сцену, чтобы вручить артисту цветы.

«У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать», — приводит слова Тореали портал 365Info.kz.

Как сообщается, в зрительном зале этот поступок был встречен бурными овациями. В то время как пользователей соцсетей возмутило поведение артиста.

«Зачем он пнул ребенка?», «Неправильно это все!», «Невоспитанный», «Дурак что ли, зачем пинать детей?», «Как не стыдно поднимать ноги на маленького ребенка!», «Кошмар просто, я в шоке от этого исполнителя», — возмущались поклонники.

Стоит отметить, что продемонстрированный певцом ритуал называется «аузына тукирту» (поплевать в рот). Древние казахи верили, что если на ребенка попадет слюна талантливого человека, то ему достанется часть его способностей. Согласно поверьям, позволить себе подобный поступок могли только акыны (заслуженные авторы и исполнители произведений — «Газета.Ru» ), батыры (лучшие воины — «Газета.Ru») и ораторы. К слову, по непонятным причинам произведенный «пинок вдогонку», который отвесил артист мальчику, выглядит более чем странно, так как это действие в ритуал не входит. Тем не менее, публика в зале никак не отреагировала на оригинальную трактовку певцом древнего обычая.

Ранее произошел другой неоднозначный случай с участием известного артиста и зрительного зала. Популярный актер Андрей Гайдулян во время гастролей на Камчатке со сцены обозвал зрителей «быдлом». Этот неприятный случай произошел в концертном зале «Октябрьский», где был поставлен спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви». Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» был рассержен тем, что некоторые зрители позволяли себе выкрики во время выступления. По словам Гайдуляна, это очень мешало актерам.

После окончания выступления Андрей обратился к зрительному залу со словами:

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово «быдло» там написано. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — заявил Гайдулян, позже в сети появилась видеозапись этой гневной речи.

Этот случай вызвал большой резонанс в СМИ и интернете, а мнения по этому поводу разделились. Одни убеждены, что сама постановка и актерская игра были весьма слабыми, другие выразили свою солидарность с актером, отмечая, что поведение в зрительном зале было неподобающим.

Позже директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких попытался внести ясность в ситуацию:

«Во время антракта несколько зрителей перебрали шампанского в буфете и во время второго акта начали разговаривать во весь голос, выкрикивать реплики. Актер сделал им замечание и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось».

Добавим, что в начале января 2018 года петербургским клубом «Цоколь» был отменен концерт украинского певца Захара Мая. По словам владельцев площадки, причиной стал общественный резонанс, который сложился вокруг высказываний исполнителя.

«Вынуждены сообщить, что концерт Захара Мая, запланированный на 14 февраля, отменен», — говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» клуба.

«Обращаем Ваше внимание на то, что позиция администрации клуба далеко не всегда совпадала и совпадает с мнениями авторов того или иного контента, представленного на нашей сцене. Клуб не имеет возможности мониторить личные аккаунты артистов с целью выявления их политических взглядов, оставаясь площадкой для выступлений и не более того. Это, однако, не отменяет того, что мы, так же, как и многие из вас, считаем неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ и вызвавшие широкий общественный резонанс», — приводит слова администрации «Цоколя» издание «Фонтанка.Ру»

По заявлению владельцев клуба, концерт был отменен во избежание провокаций, разжигания ненависти и обеспечения безопасности.