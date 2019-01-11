Лукашенко начал готовить Белоруссию к защите независимости

В ближайшие два года Белоруссия подвергнется давлению и проверке того, насколько сильна ее независимость, заявил президент страны Александр Лукашенко

«Скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно «пробовать на зуб», — спрогнозировал он, добавив, что Белоруссию будут проверять на предмет того, достойна ли страна независимости, которой обладает.

В этой связи национальный лидер призвал граждан своей страны «быть готовыми» к подобному развитию событий, а также выразил уверенность, что белорусский народ сможет «дать достойный ответ», передает ФАН.

белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.

Об этом решении министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — приводили американские СМИ слова своих источников.

В этой связи пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз указал, что между главами МИДа и Госдепа в последнее время состоялось несколько телефонных разговоров, посвященных улучшению отношений между странами.

«Согласно правилам дипломатической этики детальное содержание этих разговоров не разглашается», — заявил белорусский дипломат.

Также в пятницу 11 января в МИД РФ прокомментировали заявление Лукашенко о том, что Москва потеряет союзника, если откажется компенсировать Минску потери, связанные с налоговым маневром в нефтяной отрасли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не ставит под сомнение курс на расширение взаимодействия с Белоруссией.

Накануне Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России «глупые и притянуты за уши». Белорусский лидер отметил, что они с Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса об объединении нет.

По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви. Он назвал эти вопросы «очень глупыми, притянутыми за уши». Лукашенко отметил, что союз двух стран может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — сказал президент Белоруссии.

В конце прошлого года пресс-секретарь российского президента

Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии не предусматривает объединения государств.

По его словам, интеграция стран проявляется в расширении союзнических отношений согласно договору о создании Союзного государства от 1999 года.

«Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — ответил представитель Кремля.

Он также отметил, что у партнеров России и Белоруссии по ЕАЭС нет повода для беспокойства в связи с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства.

«Дело в том, что это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех», — добавил Песков.

В середине декабря прошлого года Лукашенко рассказал о «намеках» и «предложениях» Москвы включить Белоруссию в состав России.

По словам белорусского лидера, предложения о покупке Минском российской нефти на самом деле являются намеком на вступление в состав России.

«Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — заявил Лукашенко.

Он добавил что «некоторые» прямо говорили ему о готовности включить шесть белорусских областей в состав России. Кто именно делал ему соответствующее предложение, Лукашенко не уточнил.

«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — сказал глава государства. В заключение он предупредил, что Белоруссию «поделить на области и впихнуть в Россию» не удастся никогда,

хотя он и осознает, что независимость Минска, как и любых других государств, не является абсолютной, передает НСН.

Более того — СМИ писали, что Лукашенко провел закрытое совещание с высшим руководством страны в связи с «российским давлением». По словам ряда источников, обсуждались меры, которые должна принимать Белоруссия на фоне «давления с российской стороны».

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал один из источников.

Уточнялось, что было принято решение внимательнее следить за информационном полем. Также высказывалось предложение отвечать на налоговые маневры России «не совещаниями, а реформами».

Впрочем, вскоре пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла проведение такого совещания. Она добавила, что подобные сообщения — плод чьей-то буйной фантазии.