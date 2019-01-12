Опубликовано видео с места нападения боевиков на пост ДПС в Дагестане

На записи видна поврежденная в результате обстрела машина террористов модели ВАЗ 2107. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Инцидент произошел на участке Кизилюрт Махачкала федеральной трассы «Кавказ» в пятницу, 11 января, около 18:00. Трое неизвестных открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться. Боевиков были ликвидированы, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал. В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Ведутся следственные действия, устанавливается причастность ликвидированных боевиков к другим преступлениям.