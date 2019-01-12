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Опубликовано видео с места нападения боевиков на пост ДПС в Дагестане 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
На записи видна поврежденная в результате обстрела машина террористов модели ВАЗ 2107. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Инцидент произошел на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ» в пятницу, 11 января, около 18:00. Трое неизвестных открыли огонь по сотрудникам дорожно-патрульной службы, после чего попытались скрыться. Боевиков были ликвидированы, среди силовиков и гражданских лиц никто не пострадал.
В машине были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Ведутся следственные действия, устанавливается причастность ликвидированных боевиков к другим преступлениям.
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Другое , ГИБДД , МВД , Кизилюрт , Махачкала , Республика Дагестан
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