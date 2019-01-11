В Забайкалье возбуждено дело из-за сокрытия информации об опасной для жизни воде

По версии следствия, еще в июле 2018 года чиновники отобрали пробы питьевой воды в поселке Приисковом Нерчинского района. В нескольких пробах нашли превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. Однако санитарные специалисты не довели информацию ни до районных властей, ни до краевых.

По данным местных СМИ, неестественную серость кожи с белыми вкраплениями медики начали замечать у жителей поселка еще 4 года назад. Но причину установить не удавалось.

По данным СК, в настоящее время жителям поселка Приискового организована поставка качественной питьевой воды.