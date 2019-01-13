В Забайкалье 30 отравившихся мышьяком жителей находятся под наблюдением врачей

ЧИТА , 13 января. / ТАСС /. Тридцать жителей поселка Приисковый Нерчинского района Забайкальского края , которые предположительно отравились мышьяком из водопровода, находятся под наблюдением врачей. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава

В конце декабря 2018 года в поселке Приисковый ввели режим ЧС после обнаружения мышьяка в водопроводной воде единственной артезианской скважины. В пробах воды выявлено превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз.

"Все 30 человек, в том числе шестеро с подтвержденным диагнозом, находятся под диспансерным наблюдением медиков. Мы проводим обследование всех жителей поселка, которые могли употреблять воду с повышенным содержанием мышьяка и получить отравление — это 264 человека. Более 150 уже осмотрены, у троих из них выявлены соответствующие признаки. Эта работа продолжается", — цитирует пресс-служба слова главного врача Нерчинской центральной районной больницы Антона Красноярова.

Как пояснили в региональном минздраве, с 2017 года местные жители обращаются с жалобами к врачам. Медики поставили 30 людям диагноз «пойкилодермия». Одна из причин этого заболевания — отравление токсическими веществами. Установлением источника интоксикации медики района занимались совместно с региональными специалистами — на место выезжали врачи краевого кожно-венерологического диспансера.

"После выявления надзорными органами в питьевой воде повышенного содержания мышьяка были сделаны выборочные исследования на предмет отравления этим веществом. По их итогам в организме шести человек, в том числе двух детей, было выявлено многократное превышение содержания мышьяка и выставлен диагноз «хроническая интоксикация мышьяком», — добавили в министерстве.

СК проводит расследование

По данным следствия, в июле 2018 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды в поселке Приисковый и выявили превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. При этом, как установили следователи, сотрудники ведомства не проинформировали об этом власти Нерчинского района и Забайкальского края, скрыв, таким образом, информацию о фактах, создающих опасность для жизни и здоровья населения.

В отношении неустановленных должностных лиц управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей"). После возбуждения дела следователи произвели выемку служебной документации из регионального управления Роспотребнадзора. Проводится расследование.

Водой с мышьяком разрешили мыть посуду

Водоснабжение многоквартирных домов и объектов поселка Приисковый идет из единственной артезианской скважины, находящейся в собственности администрации поселения и обслуживаемой компанией «ЗабТЭК». Как ранее заявляли в прокуратуре края, местные власти и ресурсоснабжающая организация долгое время ничего не предпринимали для исправления ситуации, своевременное и должное вмешательство Роспотребнадзора обеспечено не было.

По словам главы района Романа Сенотрусова, пока неясно как мышьяк попал в воду. При этом он подчеркнул, что, согласно утверждению Роспотребнадзора, эта вода пригодна для бытовых целей и даже для мытья посуды, ее нельзя использовать только для питья и приготовления пищи.

Поселок Приисковый находится у впадения реки Нерча в Шилку, в 285 км к востоку от Читы. В нем живут около 1,4 тыс. человек. Сейчас в поселке организован подвоз питьевой воды населению.