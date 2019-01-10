В Думу внесен законопроект о запрете на передачу Курил

Инициатива устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области РФ и устанавливает «принципы» обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России. Кроме того, документ устанавливает, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению». Как отмечается в тексте, Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, договора о прекращении войны с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года.

Депутат Иванов пояснил, что законопроект был разработан в связи с тем, что японский парламент принял поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий».

В них зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия» для их возвращения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин одобрил инициативу своего коллеги. По его мнению, принцип невозможности передачи кому-либо российских территорий необходимо закрепить навсегда.

«Если в данном случае конкретный вопрос нужно отрегулировать отдельно, почему бы этого не сделать?», — рассуждает парламентарий.

Шерин также отметил, что России не стоит забывать уроков истории — наша страна неоднократно пытались сблизиться с другими государствами, шла на определенные уступки, но это не мешало врагам воплощать в жизнь свои агрессивные планы. Во время Русско-японской войны именно Япония первой атаковала российскую сторону, напомнил он.

«Я вообще не понимаю, почему мы не делаем исторических выводов. Российская Федерация не может никого задабривать, как бы мы к кому не относились. Если у кого-то есть вероломные планы, они их выполнят.

И с Гитлером накануне 1941 года мы и целовались, и обнимались, старались задобрить. И с Японией накануне 1905 года все это происходило — но нас вышибли из Порт-Артура и заняли половину Сахалина. Ну о чем мы говорим? Страна напала на Российскую империю первая, именно Япония первой проявила агрессию. И она была не информационная, как сейчас, а вполне реальная: это оккупация, высадка десанта, уничтожение мирных жителей», — приводит слова депутата ФАН.

После Второй Мировой войны историческая справедливость была восстановлена, произошло освобождение территории, и стратегически важные острова попали в состав России. При этом, подчеркнул Шерин, Россия не стала размещать свои войска на территории Японии.

«Наших войск-то нет, мы не оккупировали всю территорию Японии, как это сделали американцы. Мы получили то, что получили по итогам войны, по праву. Но надо вспомнить, что было до этого — почему-то мало кто об этом говорит, что по унизительному Портсмутскому соглашению мы были вынуждены были уступить половину Сахалина», — заключил он.

В январе японское издание Yomiuri со ссылкой на собственные источники сообщало, что власти страны намерены предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Курильскими островами.

Предложение планируется обсудить во время нового этапа переговоров между Японией и Россией по разделу территорий по итогам Второй мировой войны. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов высказал сомнения в актуальности японского предложения, прозвучавшего в СМИ. Более того, Япония может увеличить свои территориальные аппетиты.

«В публикации Yomiuri впрямую говорится о том, что ущерб японским жителям был нанесен на японских территориях, оккупированных СССР, а теперь — Россией. Таким образом, Япония по-прежнему не отказывается от своих территориальных претензий и не откажется в обозримом будущей. Посмотрите на карты Японии. Там все четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи (южные Курильские острова — «Газета.Ru» ) закрашены как японская территория. Я не думаю, что после передачи Кунашир и Итуруп России Япония будет переделывать свои карты. Это будет подчеркивать, что Япония будет рассчитывать в каком-то отдаленном будущем получить и эти два острова. Более того, и острова севернее южных Курил, и Южный Сахалин не окрашены на японских картах как российская территория. В этом тоже читаются территориальные амбиции Японии», — рассказал эксперт в беседе с НСН.

Несмотря на то, что сейчас власти Японии не требуют у России северных Курил и Южного Сахалина, их требует и коммунистическая партия Японии, и другие политические и общественные организации в стране, пояснил Кистанов. Таким образом, территориальный конфликт между Японией и Россией может затянуться на неопределенное время, считает он.