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Морские котики завладели городом в Канаде 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Улицы канадского городка Роддиктон-Байд Арм заполонили морские котики.
Морские котики застряли на дорогах городка Роддиктон-Байт Арм на севере острова Ньюфаундленд в Канаде. Об этом пишет AFP.
Около 40 голодных животных застряли в городе из-за того, что неделю назад вода в районе замерзла, что дезориентировало морских котиков. Они оказывались ночью на дорогах и попадали под машины.
«Морские котики вялые, передвигаются медленно… Людей очень огорчает наблюдать за страданиями животных», — отметила мэр города Шейла Фицджеральд.
Однако, согласно канадскому законодательству, местные жители не могут самостоятельно оказывать помощь животным. Поэтому они попросили федеральные власти разобраться с ситуацией, чтобы морские котики смогли вернуться в среду обитания.
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