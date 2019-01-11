Морские котики завладели городом в Канаде

Улицы канадского городка Роддиктон-Байд Арм заполонили морские котики.

Морские котики застряли на дорогах городка Роддиктон-Байт Арм на севере острова Ньюфаундленд в Канаде . Об этом пишет AFP.

Около 40 голодных животных застряли в городе из-за того, что неделю назад вода в районе замерзла, что дезориентировало морских котиков. Они оказывались ночью на дорогах и попадали под машины.

«Морские котики вялые, передвигаются медленно… Людей очень огорчает наблюдать за страданиями животных», — отметила мэр города Шейла Фицджеральд.

Однако, согласно канадскому законодательству, местные жители не могут самостоятельно оказывать помощь животным. Поэтому они попросили федеральные власти разобраться с ситуацией, чтобы морские котики смогли вернуться в среду обитания.