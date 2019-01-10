Канал Папича на Twitch снова заблокирован

Канал Папича на Twitch перестал открываться ранним утром 10 января. Причина и срок блокировки неизвестны.

В прошлый раз Папич получил месячную блокировку на Twitch из-за жалоб пользователей на разжигание ненависти 30 ноября. Тогда он написал в фанатском паблике, что «рано или поздно его всё равно забанят навсегда». После окончания блокировки он возобновил трансляции.

Ранее баны на Twitch получили Илья ALOHADANCE Коробкин, Илья Illidan Пивцаев и Александр Jam Коротков. Коробкина заблокировали за нарушение авторских прав, а Пивцаева и Короткова — за разжигание ненависти. Через десять дней администрация платформы сняла бан с канала Illidan. После разбана он посоветовал другим стримерам «не использовать слово на П ни на каком языке».