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Канал Папича на Twitch снова заблокирован 

CyberSport.ru 2 часа назад
Канал Папича на Twitch перестал открываться ранним утром 10 января. Причина и срок блокировки неизвестны.
В прошлый раз Папич получил месячную блокировку на Twitch из-за жалоб пользователей на разжигание ненависти 30 ноября. Тогда он написал в фанатском паблике, что «рано или поздно его всё равно забанят навсегда». После окончания блокировки он возобновил трансляции.
Ранее баны на Twitch получили Илья ALOHADANCE Коробкин, Илья Illidan Пивцаев и Александр Jam Коротков. Коробкина заблокировали за нарушение авторских прав, а Пивцаева и Короткова — за разжигание ненависти. Через десять дней администрация платформы сняла бан с канала Illidan. После разбана он посоветовал другим стримерам «не использовать слово на П ни на каком языке».
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