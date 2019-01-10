В пригороде Мехико полиция пересела на велосипеды из-за дефицита топлива

В муниципалитете Несауалькойотль — крупном пригороде Мехико , где проживают свыше миллиона человек, сотрудники полиции пересели с автомобилей на велосипеды. Причина — дефицит топлива.

Теперь патрулировать улицы на велосипедах будут около 250 стражей порядка, сообщает ТАСС , ссылаясь на газету Universal. Уточняется, что местная полиция не отказалась от автомобилей. Их будут использовать только в случае серьезной необходимости.

К дефициту горючего на АЗС в нескольких регионах Мексики привела реализация новой стратегии властей по борьбе с хищениями топлива. Сейчас в столице Мексики проблемы со снабжением наблюдаются на 10% заправок. При этом общественный транспорт Мехико работает в обычном режиме.

В среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам, что страна располагает достаточным объемом горючего, и сейчас идет процесс нормализации поставок. Он также призвал местных жителей "не обращать внимание на паническую и тенденциозную информацию".