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В пригороде Мехико полиция пересела на велосипеды из-за дефицита топлива 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В муниципалитете Несауалькойотль — крупном пригороде Мехико, где проживают свыше миллиона человек, сотрудники полиции пересели с автомобилей на велосипеды. Причина — дефицит топлива.
Теперь патрулировать улицы на велосипедах будут около 250 стражей порядка, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Universal. Уточняется, что местная полиция не отказалась от автомобилей. Их будут использовать только в случае серьезной необходимости.
К дефициту горючего на АЗС в нескольких регионах Мексики привела реализация новой стратегии властей по борьбе с хищениями топлива. Сейчас в столице Мексики проблемы со снабжением наблюдаются на 10% заправок. При этом общественный транспорт Мехико работает в обычном режиме.
В среду президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам, что страна располагает достаточным объемом горючего, и сейчас идет процесс нормализации поставок. Он также призвал местных жителей "не обращать внимание на паническую и тенденциозную информацию".
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Другое , ИТАР-ТАСС , Мехико
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