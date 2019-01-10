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Двое на одну: фельдшер обвинила врачей в изнасиловании
Двое на одну: фельдшер обвинила врачей в изнасиловании

В России появилась новая схема обхода налогов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Собака.ru
Некоторые работодатели в Москве и Московской области придумали новую схему для экономии на налогах — они начали устраивать своих сотрудников как самозанятых, пишет Daily Storm.
По словам компьютерного мастера Игоря, которого работодатель оформил подобным образом, зарплата выплачивается «втемную полностью». Также он рассказал, что с работниками заключают договор аренды рабочей площади на случай, если придет проверка из ФНС или трудовой инспекции.
В конце ноября 2018 года президент Владимир Путин подписал пакет законов о введении в четырех регионах России экспериментального налога для самозанятых. В качестве первых регионов выбрали Москву, Московскую и Калужскую области и Республику Татарстан.
Для самозанятых предусмотрены налоговые льготы — налоговая ставка составляет 4 процента. Кроме того, в рамках экспериментального режима граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не уплачивают НДС, за исключением ввоза товаров на территорию России.
В то же время, согласно новому закону, налоговые льготы получают и сами компании, которые работают с самозанятыми. Получается, что оформляя сотрудника как самозанятого, компания не только избежит уплаты налогов за этого работника, но и получит льготные условия от государства при расчете налога на прибыль организации.
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Другое , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Москва , Московская область
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