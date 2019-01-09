На Украине обжаловали закрытие избирательных участков в России 

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко заявил, что обжаловал в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии Украины о закрытии в РФ избирательных участков.
Ранее, 31 декабря, Центральная избирательная комиссия Украины закрыла все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Партия "Наши" обжаловала в суде такое решение. Аналогичную жалобу также подала партия "Оппозиционный блок", однако суд не удовлетворил иск.
Нимченко отметил, что в этот раз обратился в суд не как депутат Рады, а как избиратель. Он также не исключил, что будет обращаться с аналогичным иском в международные суды.
"Мы обжаловали решение… Мы считаем, что наше дело правое исходя их того, что оспорено решение суда, которым проигнорированы основоположные природные права граждан, право на волеизъявление", — заявил Нимченко в среду в эфире телеканала "112. Украина".
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.