Мастхев, слипоны и агендеры: почему нам не хватает русских слов

Безумные девяностые

С 1990-х в язык идет поток заимствований во всех областях, как профессиональных, так и бытовых.

Скорее всего, причиной стала внезапная открытость общества. Появилось много новых явлений, областей деятельности: финансы, реклама, бизнес. Уже известные сферы — экономика и юриспруденция, например — пополнились новыми понятиями. С тех пор сформировалась привычка заимствовать слова, а не придумывать свои.

Сленг и профессиональный жаргон

Заметно обогатились спорт (прежде всего за счет экстремальных видов), кулинарное искусство, и это повлекло много заимствований. В основном мы берем слова из английского языка, но не всегда. Так, скажем, в кулинарии, косметике и высокой моде преобладает французская лексика.

Например, слово «сомелье», которое, кстати, возродилось. Оно использовалось когда-то и вошло в обиход повторно. В спорте среди экстремальных видов я знаю лишь одно французское заимствование — паркур.

Если слово входит в бытовой язык, оно быстро осваивается, как это произошло со словами «компьютер» и «гламур». А вот технические или экономические термины знают только специалисты.

Раньше считалось, что слово должно просуществовать в языке лет пять, и тогда его включали в словари. Сейчас жизнь стала быстрее, думаю, и сроки теперь короче. «Проводниками» заимствований выступают образованные люди: им легче осваивать иностранные языки, они используют иностранные слова, а потом их подхватывают другие слои общества.

Но есть и другие примеры. Иногда дети быстро начинают употреблять новые слова, это распространено, в том числе, среди геймеров. Но в основном заимствования все-таки приходят через тексты, а с ними имеют дело профессионалы, журналисты и блогеры.

Слово-2018 и заимствования из английского

По версии наиболее влиятельного оксфордского словаря, словом 2018 года признано прилагательное toxic — «токсичный».

Это слово в русском языке было, но как бы сейчас заимствовано второй раз в метафорическом значении: не просто ядовитый, а оказывающий негативное влияние, отравляющий жизнь: токсичные родители, токсичный брак.

Я заметил, что молодые люди часто говорят не «случайный», а «рандомный». Это как раз тот случай, когда нам вроде бы хватало и своих слов. Появилось это слово, наверное, раньше, но активно использовать его начали только в 2018-м.

Уже несколько лет в журналистской среде в ходу слово «мастрид», именно в таком написании, облегчающем приход таких слов, как «мастхев».

Заимствования, связанные с названиями обуви и одежды, в обиходе давно — например, худи или слипоны.

Асап, сокращение английского «as soon as possible», тоже не новость, но раньше записывалось латиницей. Интересным мне показалось слово «инфлюенсер». Уже были заимствования типа «трендсеттер» примерно с тем же смыслом — человек, определяющий тенденцию и моду. В «инфлюенсере», правда, более четко выражено влияние. Это слово активно замелькало в 2018-м, такое вот труднообъяснимое явление моды.

Перекраивание границ

Сейчас активно заимствуют слова, связанные с гендером, — просто потому, что происходит перекраивание понятийного кода, создаются новые гендеры, расшатывается система «мужской — женский», в том числе и с помощью отрицания гендеров.

Так что эти слова употребляются в разных комбинациях. Это происходит в английском языке, а мы — заимствуем.

Тут можно выделить недавнее слово «интерсекс». Помимо гендера, в последнее время активно разрабатывается лексика, связанная с «фейком». Слово 2016 года — «постправда». Лексика, выражающая искажение информации, составляет большой блок.

Еще одна группа новых слов связана с движением #metoo и понятием «харрасмент». Само это слово давнее, но сейчас появился глагол «харрасить» и новый предлог к «домогаться» — «до» кого-то. Здесь лексическое движение задействует не только заимствования, но и какой-то русский ресурс. Интересно наблюдать не за отдельными заимствованиями, а тенденциями, когда слова формируются вокруг какого-то явления.