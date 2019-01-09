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Ипотечников ждут долговые послабления 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Согласно действующему законодательству, в случае неуплаты гражданами задолженности по ипотеке после соответствующего решения суда, судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7 процентов от суммы долга как с заёмщика, так и с поручителя. Таким образом семьи-должники (а чаще всего заёмщиком и поручителем становятся двое супругов) оказываются обременёнными двойной нагрузкой.
«Получается, что граждане, муж и жена, которые взяли валютную ипотеку, сразу же «попадают» на 14 процентов от суммы долга, — посетовал член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Алексей Изотов. — И мы этот момент хотим исключить».
Изотов в соавторстве с вице-спикером Думы Сергеем Неверовым, членом Комитета по аграрным вопросам Виктором Кидяевым и первым зампредседателя Комитета по финансовым рынкам Игорем Дивинским намерены внести соответствующие поправки в несколько нормативно-правовых актов, включая законы «О потребительском рынке» и «О деятельности службы судебных приставов», которые исключат двойное и тройное начисление пени. Кроме того, разрабатываемые депутатами поправки коснутся случаев, когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны банкам.
«Нередко бывает так, что имущество у людей забирают, то есть продают с торгов квартиру в счёт долга, но этой суммы оказывается недостаточно для покрытия всей задолженности. Соответственно, люди лишаются квартиры и остаются ещё должны. Вот этот момент мы тоже хотим убрать, прописав в законе, что если имущество должника было реализовано, то все долги считаются погашенными», — рассказал «Парламентской газете» Алексей Изотов. Он добавил, что законопроект поступит в Госдуму в первом квартале 2019 года.
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Другое , Сергей Неверов , Игорь Дивинский , Госдума , Парламентская газета
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